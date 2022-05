Digitale nomade gaat vaker met gezin op pad

De onderzoekers hebben 1400 mensen die werk en reizen succesvol combineren gevraagd naar hun beweegredenen om voor die levensstijl te kiezen. Behoefte aan meer flexibiliteit (44%), spanning en avontuur (31%) en het zat zijn van een negen-tot-vijfbaan (35%) worden het vaakst genoemd.

Bepalend bij de keuze voor de locatie is voor 25% van de respondenten de kans op het vinden van werk voor hun partner, familie of medereizigers. Bij 14% van de respondenten is het vinden van locaties met onderwijsfaciliteiten voor hun kinderen prioriteit. „Een nomadische levensstijl is niet langer voorbehouden aan alleenstaanden van begin twintig, maar omvat tegenwoordig ook gezinnen, koppels en vriendengroepen”, concludeert Peggy de Lange van Fiverr.

Ze denkt dan ook dat het aantal mensen dat besluit te werken op afstand in de toekomst alleen maar verder gaat toenemen. „De technologische ontwikkelingen, in combinatie met de roep naar flexibiliteit bij werknemers en de krapte op de arbeidsmarkt, maken dat het gewoon heel aantrekkelijk en eenvoudig is om te werken vanuit een ander deel van de wereld”, aldus De Lange, die erop wijst dat deze ontwikkeling ook vanuit de werkgever komt. Zo toonde eerder onderzoek van Fiverr onder 500 Nederlandse bedrijven aan dat 21% van de ondervraagde ondernemers in de toekomst meer remote teams in wil gaan zetten.

Vaste baan

Waar digitale nomaden van oudsher freelancers zijn, is dat inmiddels niet meer het geval. Van de respondenten geeft liefst 61% aan een vaste voltijdbaan te hebben. Het merendeel is werkzaam in digitale sectoren als it, digitale marketing, consulting en architectuur en interieurontwerp. Het combineren van reizen en werken vormt nauwelijks een aanslag op hun inkomsten. Liefst 90% geeft aan dat hun inkomsten zijn gestegen of stabiel zijn gebleven. Wel geeft een deel van hen aan financiële complicaties te ervaren door de verschillende valuta’s en verschillende banksystemen. Ook het doen van belastingaangifte of het betalen van sociale verzekeringen kan problemen opleveren.

De positieve kanten van het nomadische leven lijken het echter te winnen van deze administratieve en fiscale hobbels. Zo geeft de overgrote meerderheid (92%) aan hun huidige levensstijl nog minstens een half jaar voort te willen zetten.