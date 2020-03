Reparatiebedrijf Fixers naar mkb-beurs

Fixers repareert telefoons en tablets die anders worden afgedankt. Het streeft naar een landelijk dekkend netwerk van eigen winkels en een franchiseformule met Apple als partner. In april 2020 zullen alle vestigingen van Fixers de status hebben van Apple Authorised Service Provider .„Afgelopen periode hebben we ons businessmodel gevalideerd en onze organisatie schaalbaar gemaakt”, aldus Pieter Leeuw, ceo van Fixers.

De obligatie uitgifte bedraagt €1.250.000. Beleggers kunnen via Rabo&Crowd instappen vanaf €500 tegen een rendement van 6,8% per jaar. Rabo&Crowd geeft ondernemers toegang tot een nieuwe manier van financieren: een krediet van Rabobank gecombineerd met geld van (particuliere) investeerders via een gereguleerde beurs. Dit doen ze via het handelsplatform van Nxchange.