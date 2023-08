Opsteker pensioenfondsen door stijgende rente: dekkingsgraad loopt flink op

De zogeheten indicatieve beleidsdekkingsgraad, het cijfer dat is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bleef in juli stabiel op 120%, zo komt uit de berekeningen van Aon naar voren.

Aandelendrukte

De laatste tijd hebben vooral wereldwijd aandelen een sterke periode achter de rug, zag Aon. In juli kwamen daar nog de aankondigingen van de Fed en ECB bij: extra renteverhogingen zouden in de toekomst nodig zijn om de hoge inflatie te beteugelen. „De rente liep daarna op, de Nederlandse tienjaarsrente kwam tot boven de 3%”, zegt de woordvoerder van Aon.

Het Wealth Solutions bedrijf meent dat de stemming nog wel gedrukt werd door de spanningen tussen Amerika en China. Volgens de Aon-woordvoerder was dit ’onder andere over de beperking van de nieuwste chipmachines van ASML en de tegenreactie van China met een mogelijke beperkingen op de levering van zeldzame aardmetalen’. „Bovendien werd de olieproductie verder verlaagd door de OPEC+, wat eveneens negatieve impact kan hebben op toekomstige groei’.

De nieuwe wet

Wat nu ook speelt in de pensioenwereld, aldus CEO Frank Driessen van Aon, ’is de druk die toeneemt op pensioenfondsbestuurders en sociale partners’. De uiterste transitiedatum is inmiddels opgeschoven naar 1 januari 2028, maar de tussentijdse mijlpalen zijn blijven staan. „Dat betekent dat sociale partners uiterlijk 1 januari 2025 hun transitieplan gereed moeten hebben en fondsen uiterlijk 1 juli 2025 hun implementatieplan. Het is een intensief traject waarin de betrokken partijen veel stappen moeten zetten. Dit vraagt van partijen dat zij voldoende tijd vrij maken om hiermee aan de slag te gaan”, zegt Driessen.

Herplannen optie

Hij waarschuwt dat als zaken tegenzitten of partijen het niet eens zijn met elkaar, ’het noodzakelijk kan zijn te herplannen, of de overlegfrequentie te verhogen’. Driessen: „De zorg van onze kant is dat er een hele keten van betrokkenen is. Waardoor herplannen kan betekenen dat er bijvoorbeeld geen capaciteit is bij de uitvoerder en je achteraan in de rij terecht komt. Wij benadrukken daarom om enerzijds goed projectmanagement te voeren en anderzijds de risico’s goed in beeld te brengen.” Driessen geeft ook nog een tip: „Werk ook een plan B uit, voor het geval dat het tegenzit.”

Recht op gesprek

Met de introductie van de Wet toekomst pensioenen worden nieuwe en aangescherpte communicatievoorschriften van kracht, en sinds afgelopen 1 juli is de verplichte keuzebegeleiding van kracht. Driessen: „Omdat pensioenfondsbestuurders veel op hun bord hebben liggen, is het logisch dat om aan die wetgeving te voldoen, voor het minimale is gekozen”, zegt Driessen. Hij wil zich wel extra sterk maken voor de deelnemers van de pensioenfondsen: „Wij pleiten ervoor om de tijd te nemen om communicatie zo op te zetten dat deelnemers goed geïnformeerd en begeleid worden bij en ook ná de transitie. Wij vinden dat deelnemers het recht hebben op een persoonlijk gesprek om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.”