Rechtszaak om ’giftige stof’ in Skittles

Titanium dioxide wordt binnenkort in de Europese Unie verboden, omdat het schade aan dna, hersenen en organen zou kunnen veroorzaken. De stof is volgens de consumenten die naar de rechtbank in het Californische Oakland zijn gestapt ’een bekende giftige stof’ en concluderen dat de bont gekleurde snoepjes ’ongeschikt’ zouden zijn voor consumptie.

In de Verenigde Staten noemen gezondheidsautoriteiten titaniumdioxide vooralsnog echter wel veilig, zolang een product er niet meer van bevat dan 1% van het totale gewicht. Snoepmaker Mars zou in 2016 hebben aangekondigd te stoppen met de stof in Skittles, maar volgens de klagers nog steeds titaniumdioxide gebruiken.

Niet gewaarschuwd

De advocaten van de klagers menen dat Mars bovendien nalatig is geweest in het waarschuwen van consumenten van de gevaren. Mars wijst er in een verklaring op dat het gebruik van titaniumdioxide voldoet aan de regels van de food and drugs admnistration. Verder wil het bedrijf niet inhoudelijk ingaan op de rechtszaak.