Alles uit de kast om bij hoge kosten de inflatie in toom te houden Ook volgend jaar schrikt consument van kassabon supermarkt

Door Pascal Kuipers

Ook in 2023 schrikken van de kassabon. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ook in 2023 zullen klanten in de supermarkt of webshop blijven schrikken van de kassabon. Ondanks de hardnekkige inflatie, zullen klanten ook opmerkelijke promoties zien. Door slim het ene product meer in prijs te verhogen, betalen supermarkten de extra kosten van het andere product dat niet of minder duur wordt.