AEX blaast bij aftrap stoom af na opmars

De AEX-index noteert rond kwart over negen 0,2% in de min op 717,65 punten. Intraday werd eerder deze maand nog een recordstand neergezet van 722 punten. De Midkap gaat ook 0,2 % achteruit naar 1072,23 punten.

Wall Street kabbelde gisteravond naar een kleine winst. Uit het zogenoemde Beige Book van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve kwam naar voren dat het economisch herstel in de Verenigde Staten de afgelopen weken is versneld. Vanmiddag komt het ADP-rapport naar buiten, een indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat.

Ook worden later op de dag de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De situatie op de arbeidsmarkt is van belang aangezien de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De regering Biden liet verder weten voorlopig geen landen te straffen om speciale belastingen voor internetbedrijven. Alle mogelijke extra handelsbeperkingen voor Groot-Brittannië, India, Turkije en drie EU-landen worden met zes maanden opgeschort. In de tussentijd wil de Amerikaanse overheid werken aan een oplossing van een geschil met de landen over de digitaks.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend vooruit. De Japanse beurs kreeg een steun in de rug met een versnelling van het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus.

In de AEX moet ArcelorMittal licht terrein prijsgeven met een terugval van 0,8%. Adyen dat een dag eerder al in mineur was, zakt nog eens 0,5% weg.

Prosus koerst 0,2% lager. De techinvesteerder neemt technologieplatform Stack Overflow over t voor een bedrag van ongeveer $1,8 miljard. Daarmee voegt de techinvesteerder nog een onlineleerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio.

IMCD raakt eveneens 0,2% kwijt. De chemicaliëndistributeur krijgt Shanghai Yuanhe Chemicals in handen. Een overnamesom werd niet vermeld.

Defensieve concerns zitten in de voorhoede. Relx krijgt er 0,5% bij. De neergang van Just Eat Takeaway wordt een halt toegeroepen. De koers van de maaltijdbezorger laat een herstel van 0,3% zien.

