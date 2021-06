’AEX zet opmars voort met banenrapport VS in vizier’

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren met een kleine winst te beginnen aan de handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk licht hoger openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend vooruit. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus, ondanks een vertraging van de groei van de Chinese dienstensector in mei.

Uit het zogenoemde Beige Book van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve bleek dat het economisch herstel in de Verenigde Staten de afgelopen weken is versneld. Dat kwam vooral door de toegenomen vaccinatiegraad en het versoepelen van coronamaatregelen. De versnelling vond plaats ondanks complicaties in de toeleveringsketen, problemen met het vinden van geschikt personeel en oplopende prijzen.

Het ADP-rapport vormt een belangrijke indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat. Ook worden later op de dag de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De situatie op de arbeidsmarkt is van belang aangezien de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Verenigde Staten lieten daarnaast weten voorlopig geen landen te straffen om speciale belastingen voor internetbedrijven. Alle mogelijke extra handelsbeperkingen voor Groot-Brittannië, India, Turkije en drie EU-landen worden met zes maanden opgeschort. In de tussentijd wil de Amerikaanse overheid werken aan een oplossing van een geschil met de landen over de digitaks.

Op het Damrak kondigde Prosus aan technologieplatform Stack Overflow over te nemen voor een bedrag van ongeveer 1,8 miljard dollar. Daarmee voegt de techinvesteerder nog een onlineleerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio. Stack Overflow is een onlinecommunity voor ontwikkelaars waar zij kunnen leren, hun kennis kunnen delen en hun carrière verder kunnen ontwikkelen.

IMCD deed een kleine overname in China. De chemicaliëndistributeur koopt Shanghai Yuanhe Chemicals. Een overnamesom werd niet vermeld. De Chinese distributeur van speciale coatings, textiel en inktoplossingen behaalde in 2020 een omzet van 13,2 miljoen euro. Met de overname verbetert IMCD naar eigen zeggen zijn portefeuille in China en zet het bedrijf een strategische stap in de Chinese coatingsmarkt.

De euro was 1,2193 dollar waard, tegen 1,2214 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 69,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer op 71,86 dollar per vat.