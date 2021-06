Rode AEX neemt gas terug na record

De AEX-index sloot 0,3% in de min op 717,08 punten. De graadmeter bereikte dinsdag een recordstand van 722,07 punten. De AMX ging vandaag 0,4% achteruit naar 1070,74 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%), Parijs (-0,02%) en Frankfurt (+0,3%) lieten een verdeeld beeld zien.

Op Wall Street stond de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,1% in de plus. Techbeurs Nasdaq koerste juist 0,9% lager. Bioscoopketen AMC ging onderuit. Farmacieconcern Organon uit Oss kreeg vanmiddag trouwens een beursnotering op Wall Street.

Voordat de beurzen in New York van start gingen, werd bekend dat het aantal wekelijkse WW-aanvragen voor de eerste keer onder de 400.000 was gedaald. De voorbije week klopten 385.000 werklozen Amerikanen bij de overheid aan voor steun.

Meer goed nieuws kwam er van loonstrokenverwerker ADP, die meldde dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven vorige maand is gegroeid naar 987.000. Analisten hadden vooraf gerekend op 650.000 nieuwe banen.

Veel beleggers hechten echter meer waarde aan het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, dat vrijdagmiddag verschijnt. Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, benadrukt dan ook dat beleggers even de kat uit de boom in afwachting van de gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hij wijst er op dat er gelet op de grote flexibiliteit bij het aannemen van werknemers vooral in de dienstensector en het versoepelen van de lockdowns het daar steeds beter zal gaan. „Vooral het optimisme onder Amerikaanse consumenten die er weer op uit willen gaan geeft daarbij steun.”

’AEX kan naar 750 punten’

Volgens Abma zit er voor de aandelenmarkten die al tegen de recordstanden aanschurken nog meer in het vat. „Zo zijn in Europa aandelen nog steeds niet duur. Ook de bemoedigende signalen bij bedrijven, zoals autoverhuurder Europcar, geven aan dat het economische de goede kant opgaat. Voor de AEX is er mogelijk nog ruimte tot 750 punten.”

In de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize vandaag de grootste stijger met een plus van 1,5%. Verlichtingsproducent Signify mocht 1,3% bijschrijven. Levensmiddelengigant Unilever werd 0,6% hoger verhandeld.

Betalingsdienstverlener Adyen stond onderaan bij de hoofdfondsen met een koersverlies van 3,2%. Staalfabrikant ArcelorMittal zakte 1,7% weg. Telecomconcern KPN werd 1,2% afgewaardeerd.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door Prosus (-1,1%). De techinvesteerder neemt technologieplatform Stack Overflow over voor ongeveer $1,8 miljard. Daarmee voegt de techinvesteerder nog een online leerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio. Chipmachinefabrikant ASML, eveneens een zwaargewicht in de AEX, ging 1% achteruit.

In de AMX ging handelshuis Flow Traders (+1,6%) aan kop bij de winnaars. Luchtvaartconcern Air France KLM viel na de goede gang van zaken op woensdag echter 4,6% terug.

Smallcapfonds Hunter Douglas pluste 0,6% op €83,50. Tijdens een aandeelhoudersvergadering van de raambekleder is een poging van grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg om het bedrijf volledig in handen te krijgen mislukt. Zo heeft onder meer Add Value Fund dat een belang bezit van 0,6% in Hunter Douglas het bod van €82 verworpen. Het beleggingsfonds eist een hogere prijs voor zijn aandelen.

