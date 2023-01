Vrijwel alle banen bij zonneautomaker Lightyear weg door faillissement dochter

Het faillissement geldt voor Atlas Technologies, onderdeel van Atlas Technology holding en verantwoordelijk voor de bouw van het prototype Lightyear 0. Bij dit onderdeel werkten zo’n 650 mensen. Het faillissement volgt op het nieuws maandag dat het bedrijf in grote financiële problemen zit, per direct de bouw van de Lightyear 0 heeft stopgezet en uitstel van betaling heeft aangevraagd. De rechter in Den Bosch heeft een curator aangesteld. Die moet bekijken of er nog een doorstart mogelijk is.

„Lightyear betreurt het besluit voor alle medewerkers, klanten, investeerders en leveranciers. We zullen nauw samenwerken met de curator en alle betrokkenen”, laat het bedrijf in een verklaring weten.

Eind november begon de productie van de Lightyear 0 in Finland. Deze auto zou aanvankelijk €100.000 moeten kosten, maar om hem te kunnen bouwen werd de prijs al verhoogd naar €250.000. Ook werden er veel minder gebouwd dan gepland. Er zouden er duizend van de band moeten rollen, maar dat aantal werd naar beneden bijgesteld tot 150. Een woordvoerder van Lightyear liet eerder deze week weten dat er uiteinde maar ’een handjevol’ werkelijk afgebouwd zijn.

Schuld

Dat het Helmondse bedrijf er niet florisant bij stond, bleek al uit het jaarverslag over 2021. KPMG weigerde daar een accountantsverklaring voor te geven, omdat er geen financiële zekerheden konden worden geboden. Daarnaast draaide het bedrijf €65 miljoen verlies en had het een schuld van €40 miljoen.

Desalniettemin verrastte Lightyear vriend en vijand deze week door ineens uitstel van betaling aan te moeten vragen. Nieuwe automerken moeten traditioneel hoge kosten maken om op de markt te komen en Lightyear werd door marktkenners juist geroemd om de baanbrekende technologie.

Investeerders

Investeerders zijn dan ook in het Helmondse bedrijf blijven geloven. Lightyear heeft sinds zijn oprichting in 2016 in totaal €200 miljoen aan investeringen weten binnen te halen. Ook afgelopen jaar wist het nog veel geld binnen te halen. SHV, het investeringsvehikel van familie Fentener van Vlissingen stak vorig jaar juni nog €20 miljoen in Lightyear en via staatsfonds InvestNL is in 2022 ook nog €25 miljoen in de zonneautobouwer gepompt.

Afgelopen jaar waren de kosten echter ook hoog. Lightyear heeft namelijk veel personeel aangetrokken, waaronder duur betaalde krachten uit de auto-industrie. In december is Bernd Martens nog aangetrokken als hoogste operationele baas bij Lightyear. Martens heeft in de raad van bestuur gezeten bij Audi gezeten en heeft in verschillende landen de productie van Volkswagen geleid.

Het bedrijf is nu hard bezig om investeerders te vinden voor een doorstart. Eind 2025 staat de start van de productie van de gezinsauto Lightyear 2 op zonne-energie gepland. Deze auto moet tussen de €35.000 en €40.000 kosten. Er zijn al ruim 20.000 van deze exemplaren besteld door LeasePlan, My Wheels en leasemaatschappij Arval. Of de productie van de grond komt valt of staat bij het vinden van vers geld of een grote partij als VDL Nedcar in Born die in Lightyear wil stappen.