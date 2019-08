Senaat Italië dinsdag bijeen vanwege crisis

Vicepremier Matteo Salvini, de leider van de rechts-populistische Lega, heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. Hij wil niet meer verder met coalitiepartner M5S (Vijfsterrenbeweging), die momenteel de grootste partij in het parlement is. In recente peilingen is de Lega zijn coalitiepartner voorbijgestreefd.

Het lukte partijleiders maandag niet een knoop door te hakken over wanneer gedebatteerd kan worden over het lot van de regering. Daarom moet dinsdag de voltallige Senaat terugkeren van het zomerreces.

Salvini, die snel nieuwe verkiezingen wil, is ondertussen al volop campagne aan het voeren. Hij doet dat onder meer op het strand, waar hij afgelopen weekend met ontbloot bovenlijf selfies nam met aanhangers.