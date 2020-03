Busreizen minder gewild door coronavirus

Bolderman Excursiereizen zegt dat het bedrijf de helft minder aan boekingen heeft dan normaal in deze tijd van het jaar. „Gelukkig hebben we de laatste tijd goede resultaten geboekt en hebben we wel wat vlees op de botten.” Volgens de woordvoerder had Bolderman ongeveer twintig reizen tot mei naar Italië gepland. Die worden omgeboekt of kosteloos geannuleerd.

Oad

„Wij hebben in de gaten dat klanten voor busreizen, dat zijn met name ouderen, een afwachtende houding aannemen”, zegt een woordvoerder van Oad. Het aantal boekingen voor busreizen ligt er 30 procent lager dan in vergelijkbare periodes in andere jaren. Het aantal omboekingen en kosteloze annuleringen valt volgens hem nog mee omdat er voor deze tijd van het jaar relatief weinig reizen op de planning staan.

Een woordvoerder van TUI, waar ook Kras Reizen onder valt, kan geen exacte getallen noemen van het aantal boekingen en annuleringen maar zegt wel dat consumenten terughoudend zijn met het boeken van busreizen. „De boekingen vallen echter nog niet stil”, vertelt zij.