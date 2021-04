Financieel

Triodos wil voormalige chef antiwitwasorganisatie als topman

Triodos Bank heeft in Jeroen Rijpkema zijn nieuwe topman gevonden. De raad van commissarissen van de duurzame kredietverstrekker draagt de voormalige ABN AMRO-bankier op de aandeelhoudersvergadering in mei voor als hoogste leidinggevende. Rijpkema was tot voor kort hoofd van een samenwerkingsverband...