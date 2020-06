Deurwaarder mag volstaan met brief in de bus

De rechters moesten oordelen over een oproepingsbericht van een luchtvaartmaatschappij aan de tegenpartij in een rechtszaak. De deurwaarder had ermee volstaan om deze akte in de bus te doen.

Het een betrof een zogenoemde ‘corona-betekening’, gebaseerd op een nieuwe richtlijn in de branche. Als de deurwaarder het risico van besmetting niet verantwoord acht, mag hij het exploot in een gesloten envelop achterlaten zonder zelfs maar aan te bellen. Volgens de normale gang van zaken belt hij aan en geeft hij uitleg.

In gezicht spugen

De huidige coronapraktijk wordt ook toegelaten door een nieuwe spoedwet. In de toelichting daarop werd onder meer gezegd dat deurwaarders extra risico lopen, vergeleken met pakketbezorgers. „Het risico om te maken te krijgen met bewoners die hem in het gezicht spugen of fysiek te lijf gaan, is voor een deurwaarder vele malen groter dan voor een pakketbezorger. Dit risico is met het oog op het algemeen belang van de volksgezondheid niet aanvaardbaar”, aldus de minister. Maandelijks worden door gerechtsdeurwaarders circa 150.000 exploten betekend.

De Hoge Raad geeft er zijn goedkeuring aan. Volgens de rechters mag de deurwaarder afzien van betekening van het exploot als hij „in een concreet geval constateert dat betekening van het exploot niet verantwoord is, gelet op de richtlijn van het RIVM om afstand te houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19.” Hij moet dan wel in het exploot vermelden dat uitreiking volgens de gebruikelijke rechtsregels wegens het besmettingsgevaar niet mogelijk was.