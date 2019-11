Langdurig zieke medewerker moet worden ontslagen

De hoogste rechter van ons land neemt zo het advies over dat de advocaat-generaal in september uitbracht.

Nederland telt naar schatting enkele duizenden werknemers met een slapend dienstverband. Zij zijn allemaal langdurig ziek, hebben twee jaar lang loon doorbetaald gekregen, en zijn daarna teruggevallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tegelijkertijd hoeft hun baas ze geen loon te betalen, maar ook niet te ontslaan. In het specifieke geval waarover de Hoge Raad nu een oordeel geveld heeft scheelt dat enkele tonnen.

Inmiddels is er een wet die ervoor zorgt dat zulke hoge ontslagvergoedingen door het UWV worden gecompenseerd. Het argument van werkgevers dat ze door het beëindigen van slapende dienstverbanden op kosten worden gejaagd, gaat dus niet meer op. Bovendien getuigt het van ’goed werkgeverschap’ om een arbeidsongeschikte werknemer op diens verzoek te ontslaan en een ontslagvergoeding te betalen, aldus de Hoge Raad.

Als er nog een kans is dat een arbeidsongeschikte werknemer weer aan de slag kan, hoeft de werkgever die medewerker niet te ontslaan.

De uitspraak van de Hoge Raad is richtinggevend voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. De advocaat in de huidige zaak, Stefan Sagel, sprak eerder al de verwachting uit dat nu meer mensen naar de rechter stappen om uit een slapend dienstverband te komen. Hij spreekt nu voor een „enorme opsteker” voor de duizenden mensen in een soortgelijke situatie. „Het feit dat iemand vlak voor zijn pensioen zit, is geen geldige reden om een slapend dienstverband aan te houden.”