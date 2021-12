Ervaring? Steeds vaker niet nodig voor baan

Dat signaleert Indeed, Nederlands’ grootste vacaturesite. Een duidelijk teken van de personeelskrapte, concludeert Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij de vacaturesite. „We zien in onze data terug dat werkgevers nieuwe manieren uitproberen om aan goede mensen te komen in deze krappe arbeidsmarkt.”

Sales

Vooral in de horeca en de sales wordt gezocht naar mensen die geen ervaring hoeven te hebben. Bij de horeca is dat wel langer het geval, maar voor sales is het vrij nieuw. „Het is natuurlijk wel een sector waar meetbaar resultaat centraal staat. Ervaring is daar voor werkgevers ondergeschikt aan”, zegt Vissers.

Ook zijn er steeds meer vacatures voor mensen die zich willen om- of bijscholen. In vergelijking met vorig jaar zijn er 102% meer vacatures waarin mogelijkheden tot bijscholing worden genoemd, en zelfs 116% meer vacatures voor zij-instromers.