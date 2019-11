Negen landen vragen Brussel om EU-vliegtaks

"Vergeleken met andere transportmiddelen is de luchtvaart onvoldoende belast. De sector is vrijgesteld van accijnzen, er wordt geen btw geheven op internationale vluchten, er is geen gecoördineerde belasting op tickets en economische instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken in de luchtvaartsector kunnen versterkt worden", stellen de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije samen met Nederland. Het kabinet spant zich al maanden in om de kwestie op de Europese agenda te krijgen.

Timmermans zegde toe dat de nieuwe commissie na haar aantreden, voorzien op 1 december, de zaak meteen "aan boord neemt". Timmermans wordt dan verantwoordelijk voor het Europese klimaat- en milieubeleid. Hij zei het er volkomen mee eens te zijn dat de luchtvaart net als andere transportsectoren belast hoort te worden. Snel is ervan overtuigd dat Timmermans "enthousiast aan de slag" gaat en binnen afzienbare tijd met een voorstel komt, zei hij na de presentatie.

Nationale vliegtaks

De negen lidstaten laten in het midden hoe de luchtvaart moet worden belast, bijvoorbeeld via een toeslag op een ticket of via een kerosinetaks. Maar het principe moet zijn dat de vervuiler betaalt voor de gevolgen van de wereldwijde CO2-uitstoot, geluidsoverlast en luchtvervuiling door de luchtvaart.

Nederland voert per 2021 een nationale vliegtaks in op tickets en op vracht voor alle bestemmingen als er nog geen Europese belasting is. Voor passagiersvluchten geldt dan 7 euro belasting per ticket, die de luchtvaartmaatschappij al dan niet kan doorberekenen aan zijn klanten.