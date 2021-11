Premium Het beste van De Telegraaf

Bouw-expert na onderzoek Goffert-tribune: ’Alles moet sneller en goedkoper’

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Amsterdam - „Het is een schande dat dit in Nederland is gebeurd”, zegt Rob Nijsse, hoogleraar Bouwkunde aan de TU Delft. En een incident is het niet, bezweert hij. „Dit speelt al twintig jaar, alles moet steeds sneller en sneller, goedkoper en goedkoper, het is een race naar de bodem in de bouw.”