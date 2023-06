Oud-PvdA-minister haalt brisant oud plan van stal: is de nivelleringsriedel in zorg weer terug?

Een maatregel springt direct in het oog: de zeer omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. Een plan waar het kabinet Rutte II – met daarin Bussemaker als minister – in 2012 kort na haar aantreden bijna op klapte. Toch wordt precies het verder inkomensafhankelijk maken nu door de RVS geadviseerd.

De raad bepleit een lagere basispremie, met een groter inkomensafhankelijk deel. Bovendien zou ook het wettelijke eigen risico – dat nu nog voor iedereen gelijk is – inkomensafhankelijk moeten. Daardoor zouden mensen die meer verdienen meer betalen dan nu. En mensen met een lager inkomen minder.

„Mensen met een kwetsbare gezondheid zoals chronisch zieken en ouderen, dragen nu financieel veel bij aan het stelsel”, zegt Bas Leerink, lid van de RVS. „Naast de maandelijkse premie en hun eigen risico, betalen zij ook vaak de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen.” Volgens de Raad wordt met deze aanpassing de draagkracht van alle burgers beter benut.

Het kabinet lijkt echter niet van plan de zorgkosten meer inkomensafhankelijk te maken. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wijst er in een reactie namelijk op dat er al een inkomensafhankelijke bijdrage is, en dat lagere inkomens bovendien worden ondersteund via de zorgtoeslag.

Afschaffing van concurrentie

De RVS pleit ook voor afschaffing van concurrentie tussen zorgaanbieders en tussen zorgverzekeraars bij het inkopen van eerstelijnszorg, waaronder wijkverpleging en huisartsenzorg valt. „Het is nu heel lastig om samen te werken in de eerste lijn, ook omdat de mededingingswet dat in de weg staat, terwijl dat wel hard nodig is”, zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS. „Kijk naar de wijkverpleging waarbij er nu soms wel tachtig tot meer dan honderd verschillende zorgaanbieders in dezelfde wijk rondlopen en soms ook allemaal dezelfde flat in gaan om thuiszorg te verlenen. Dat is heel inefficiënt.”

Verzekeraars en aanbieders kunnen straks vergaande afspraken maken over de verdeling van patiënten in een wijk. Maar de keuzevrijheid die cliënten nu hebben, wordt daarmee wel kleiner? Leerink: „Ja absoluut. Maar het belang van de keuzevrijheid is inmiddels kleiner dan het belang van de burger die gewoon goede wijkverpleging wil. En die goede zorg staat wel onder druk op de manier waarop we het nu geregeld hebben.”

Toekomstig

Volgens de RVS is het huidige zorgstelsel te ingewikkeld en zijn er te veel schotten, loketten en prikkels die samenwerking tegengaan. Veel van de maatregelen die de raad voorstelt beogen daar iets aan te veranderen. Zo adviseert de raad een gedeelde zorgplicht voor zorgverzekeraars en gemeenten voor zorg en ondersteuning in de wijk. Ook stelt de RVS voor om met een financiële vergoeding de inzet van mantelzorgers te stimuleren.

Het zijn geen aanpassingen die van de een op de andere dag ingevoerd kunnen worden. Bussemaker: „Het is meer bedoeld als advies voor een toekomstig kabinet.” Het huidige ministerie van VWS komt voor de begrotingsbehandeling met een reactie op het advies.