'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

In Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Servië, Slovenië, Tsjechië, Noorwegen en Zwitserland gelden vanaf maandag minder restricties om de economie weer los te trekken. De Britse premier Boris Johnson kondigde zondag aan dat de lockdown in het Verenigd Koninkrijk in principe tot 1 juni gehandhaafd blijft. Wel worden de eerste zorgvuldige stappen gezet om de maatregelen te versoepelen.

Op het Damrak kwam OCI met cijfers. De kunstmestproducent leed in het eerste kwartaal een aangepast nettoverlies van 82 miljoen dollar op een omzet van 811,1 miljoen dollar. Het bedrijf liet verder weten geen productieverstoringen te hebben gehad vanwege de coronapandemie en verwacht dit jaar meer af te zetten.

PostNL

Het aandeel PostNL zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van MainFirst Bank hebben hun aanbeveling voor de post- en pakketbezorger teruggeschroefd.

Moody's heeft het kredietoordeel voor staalreus ArcelorMittal afgewaardeerd. Het staalconcern heeft nu de zogenoemde junkstatus, met een stabiele outlook. Volgens Moody's zijn de effecten van de crisis ongekend en is de staalsector daarbij nog eens extra gevoelig voor de vraag van de consument en het sentiment.

Novisource

Het in Amsterdam genoteerde Novisource heeft vorig jaar zijn winstgevendheid verbeterd. Het adviesbureau dat zich op verandermanagement richt, behaalde door het afstoten van de contracting-tak wel een lagere omzet en winst dan een jaar eerder. Door de coronacrisis verwacht het bedrijf wel een stagnatie of daling van de omzet, ondanks een goed eerste kwartaal van dit jaar.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index steeg 0,8 procent tot 520,57 punten en de MidKap klom 1 procent tot 712,91 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,4 procent. De beurs in Londen was gesloten. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent in de plus op 24.331,32 punten. De S&P 500 steeg 1,7 procent en techbeurs Nasdaq won 1,6 procent.

De euro was 1,0837 dollar waard tegen 1,0855 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 24,20 euro. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 30,39 dollar per vat.