'Grote kans op afketsen Takeaway-deal'

De Amerikaanse investeerder Eminence Capital verzet zich tegen de fusie van Just Eat met zijn branchegenoot Takeaway, volgens zakenkrant Financial Times. Ook Aberdeen Standard heeft zich al verzet tegen een samensmelting van de twee. Liberum merkt op dat Eminence en Aberdeen gezamenlijk 9,5 procent van de aandelen Just Eat in bezit hebben.

Als andere tegenstanders opduiken, wordt het moeilijk om de acceptatiegrens van 75 procent van het aandelenkapitaal dat nodig is voor goedkeuring voor de deal te halen. Een kandidaat om een hoger bod te doen op Just Eat is volgens de analisten Naspers-dochter Prosus, dat binnenkort een notering krijgt op Beursplein 5. De kans op een tegenbod van partijen als Amazon of Uber Eats wordt als kleiner ingeschat.

Het aandeel Takeaway stond dinsdag omstreeks 10.40 uur 3 procent lager op 83,55 euro.