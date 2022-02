Premium Het beste van De Telegraaf

Helft zelfstandigen binnen vijf jaar gestopt

Slechts op de tien vrouwelijke zelfstandigen haalt vijf jaar na de start een inkomen van minstens het minimumloon. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nog geen 20% van de in 2013 gestarte zelfstandigen had na vijf jaar een inkomen uit zelfstandigheid dat gelijk staat aan of boven het minimumloondienst ligt. Dit meldt het CBS naar aanleiding van onderzoek over de inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen.