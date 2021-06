Chipzorgen Intel-topman drukken Japanse beurs Nikkei in rood

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten ook overwegend kleine minnen zien. In Hongkong werd de opening van de beurshandel vertraagd door een weeralarm, met waarschuwingen voor zware regenval die kan leiden tot overstromingen en verkeersopstoppingen in de stad.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 29.048,02 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest zakten ruim 1 procent.

Topman Pat Gelsinger van de Amerikaanse chipmaker Intel waarschuwde dat de impact van het wereldwijde chiptekort waarschijnlijk het sterkst zal worden gevoeld in de tweede jaarhelft. De baas van ’s werelds grootste chipconcern verwacht niet dat de markt voor 2023 weer een gezonde verhouding van vraag en aanbod kent.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,2 procent lager. Beleggers reageerden op een vertraging van de winstgroei van de industriële bedrijven in China. In mei groeide de winst van de industriesector met dik 36 procent.

In april was nog sprake van een winststijging met 57 procent. In Hongkong stond de Hang Seng-index na de vertraagde opening 0,1 procent in de min. In Australië, waar steeds meer staten coronamaatregelen nemen vanwege een opleving van het virus, bleef de All Ordinaries vrijwel vlak.