Beschaafde kunsthandelaar Dirk Hoogendijk deed niet aan luxe

,,Mijn ouders deden niet aan luxe”, schrijft hij in D.A. Hoogendijk, Museumleverancier. ,,Mijn vader had vaak geldgebrek.” Hij leende tegen flinke rentes van de banken. Omdat de directeuren goede bekenden waren, kwam onderhandelen niet bij hem op.

Ondertussen ontdekte hij schilderijen van grote namen en leverde hij aan wereldberoemde musea en vermogende particulieren. Rembrandt, Van Gogh, Rubens en Ruysdael hadden weinig geheimen voor hem. Des te pijnlijker dat ook hij De Emmaüsgangers van vervalser Han van Meegeren hield voor een echte Vermeer. Het werd de bekendste affaire uit de Nederlandse kunsthandel.

,,Heer als hij was”, schrijft zijn zoon, ,,hield hij de finefleur van de museumwereld buiten schot. In het Van Meegeren-proces deed mijn vader - als getuige opgeroepen - of hij de grote sufferd was.” Terwijl hij alleen voor de financiering erbij was gehaald. Na afloop van de zitting kwam de een na de ander hem bedanken: ,,Ja, mijn vader was een gentleman.”

Prinses Juliana zag dit schilderij in 1930 op een tentoonstelling van Hoogendijk in Den Haag. Het is de heilige Martinus die zijn mantel stuksnijdt voor de de armen. ,,Veel geeft hij niet weg”, vond de prinses.

Hij betaalde zijn bemiddelingscommissie terug, ,,omdat hij daaraan geen cent verdiend wilde hebben.” Twee schilderijen boven de eettafel moesten verkocht. De reputatieschade werd hersteld door de ontdekking van een zeldzaam schilderij van Hercules Seghers uit 1625. Een Rubens maakte Hoogendijks oude dag toch nog comfortabel. ,,Ook prettig was het Van Goghje”, herinnert zijn zoon zich, ,,dat mijn vader bij haar pensionering aan een secretaresse had gegeven.” Na haar dood bleek dat zij het aan hem had vermaakt. Het is nu in museum Thyssen-Bornemisza in Madrid ...