'Interesse Altice-belang Portugal zwakt af'

Volgens de ingewijden heeft de Spaanse exploitant van zendmasten Cellnex Telecom na weken onderhandelen nog geen akkoord met Altice kunnen sluiten over onder meer de prijs. Verder zouden de investeerders Antin Infrastructure en Cube Infrastructure Managers niet meer actief bezig zijn met een deal.

De waarde van het Portugese glasvezelnetwerk zou worden geraamd op 3 miljard tot 4 miljard euro. Dat is minder dan de 5 miljard euro die Altice oorspronkelijk voor ogen had. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf heeft geld nodig om zijn schuldenberg te verkleinen.