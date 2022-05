Duizenden ondernemers stoppen na corona met hun bedrijf

Het totaal aantal ondernemingen is per 1 mei wel gestegen naar een totaal van 2.234.778 bedrijven. Dat is een toename van 5,4% vergeleken met vorig jaar.

Econoom Josette van Dijkhuizen, als bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers verbonden aan de Tilburg University, denkt dat het veel ondernemers na twee jaar coronacrisis de balans op maken: „Veel ondernemers hebben twee jaar lang op de overleefstand gestaan. Nu dit voorbij lijkt te zijn, kijken ze naar de nieuwe werkelijkheid. De overheidssteun is nu gestopt. Ze moeten gaan beginnen met het terugbetalen van belasting waarvoor ze uitstel hadden gekregen. Daarnaast hebben veel ondernemers te maken met stijgende energieprijzen en grondstofprijzen. En dan is er nog de onzekerheid van de oorlog. Dat alles samen kan ervoor zorgen dat sommige ondernemers denken ’mijn potje is leeg, ik kan beter stoppen’”, zegt ze.

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen is in april dit jaar juist gedaald. Met 94 faillissementen was dit aantal sinds januari 2020 in een maand zelfs nog nooit zo laag. Van Dijkhuizen denkt dat ondernemers al uit zichzelf stoppen nog voordat ze failliet gaan. „Als je failliet gaat, ben je een stuk verder van huis. Je kunt niet zo makkelijk opnieuw beginnen als ondernemer. En voor kleine ondernemers geldt dat ze ook vaak persoonlijk aansprakelijk zijn bij schulden. Dan kun je dus ook je privé vermogen kwijt raken.”

Fijn in loondienst

Overigens stoppen niet alle ondernemers omdat ze financieel in de knel dreigen te komen, benadrukt Van Dijkhuizen. „Een zzp’er die een mooie baan aangeboden krijgt, kan ook denken ’ik ga lekker weer in loondienst’. Er zijn op dit moment heel veel banen te vergeven. Na een paar onzekere jaren, verkiezen sommige ondernemers een vast dienstverband boven een eigen bedrijf.”

Ook kansen

In de horeca branche en in de sector cultuur, sport en recreatie is een afwijkende ontwikkeling zichtbaar in het rapport van de KVK. Het aantal starters in deze sectoren nam juist met 25% toe ten opzichte van vorig jaar. „De een zijn dood, is de ander zijn brood,” beredeneert Van Dijkhuizen. „Dit zijn de sectoren die nu echt weer open gaan. Mensen hebben zin om weer te feesten en uit eten te gaan. Als je wil starten, is dit het moment. Want de zaken zitten vol. Bovendien kun je nu goedkoop inventaris overnemen van andere gestopte ondernemers. Waar mensen stoppen, liggen ook kansen.”