Fors meer bedrijven vragen uitstel belastingbetaling

Het kabinet heeft eerder deze week de aanvraagtermijn voor belastinguitstel verlengd tot 1 januari. Daardoor konden de ruim 4000 aanvragen die na de deadline van 1 oktober waren binnengekomen, alsnog worden verwerkt.

Nederlandse bedrijven die uitstel van belastingbetaling hebben gekregen vanwege de coronacrisis, hebben samen een schuld staan van ruim 11 miljard euro. In totaal hebben tot nu toe ruim 250.000 ondernemers de regeling gebruikt.

Een vijfde daarvan heeft zijn belastingschuld inmiddels afbetaald. Op 1 januari vervalt het uitstel en moeten ondernemers hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de btw-aangifte over het laatste kwartaal van 2020, weer betalen.

Voor de opgebouwde schuld krijgen ze meer tijd. Pas in juli volgend jaar moeten bedrijven beginnen met het terugbetalen van hun achterstand. Daar krijgen ze vervolgens drie jaar de tijd voor.

