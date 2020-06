Tsunami aan WhatsApp-fraude

Zo ontving de Fraudehelpdesk in de eerste vier maanden van dit jaar al meer meldingen over hulpvraagoplichting dan in heel 2019. De meeste slachtoffers van oplichting, waarin een fraudeur zich voordoet als familielid dat even geld nodig heeft, zijn ouder dan vijftig jaar. Acht van de tien slachtoffers zijn vrouw.

Verdrievoudigd

Ook de Nederlandse banken ontvingen in maart, april en mei ongeveer drie keer zoveel meldingen van oplichting via sociale media als in de laatste drie maanden van 2019. In mei ging het naar schatting om zo’n zeventig meldingen per dag, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Bij de politie is het aantal aangiften van deze manier van fraude in deze maanden explosief gestegen. Sinds het eind april mogelijk werd om online aangifte te doen van deze internetoplichting, nam het aantal aangiften toe van 300 naar 700 per week.

Familienood

Slachtoffers krijgen hun geld bij deze oplichting niet terug, omdat zij ertoe zijn bewogen zelf een bedrag over te maken. Criminelen doen zich via een bericht op met name WhatsApp, maar ook via sms of Facebook, voor als zoon of dochter met een nieuw telefoonnummer en financiële nood.

Moeder, vader of partner trapt in het trucje omdat er bijvoorbeeld een portretfoto en persoonlijke ontboezemingen van een dierbare van internet zijn geplukt. Ook worden smoesjes aangedragen waarom er niet even kan worden gebeld, bijvoorbeeld door slecht bereik of een reis in een stiltecoupé in de trein.

Campagne

De Vereniging van Banken (NVB) was juist aan het begin van de lockdownperiode een reclamecampagne gestart om mensen voor WhatsApp-fraude te waarschuwen. De Fraudehelpdesk gaat nu nog eens extra via social media waarschuwingen en voorlichting voor gebruikers verspreiden. In een gezamenlijk persbericht belooft Facebook, ook eigenaar van WhatsApp, hierin nu actief te gaan helpen.

De Betaalvereniging stelt nooit geld over te maken zonder iemand te hebben gesproken en herkend. „Dat kan simpelweg via de knop voor een directe spraak- of videoverbinding in de meeste chatapps”, stelt de instelling. Ook wordt gewaarschuwd je niet te laten opjagen: „Hoge druk en sterk aandringen om snel te betalen in een tekstbericht is vrijwel altijd een teken van bedrog. Bel de afzender eerst zelf terug om zijn of haar stem te horen.”