Fins Neste wil raffinaderij biobrandstoffen in Rotterdam

Wie gaat betalen voor investeringen door netbeheerders?

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is een van de beste ter wereld, zo mochten we afgelopen maand weer leren, toen staatshoogspanningsbedrijf Tennet ons voorrekende dat het 99,9999% betrouwbaar is. En regionale netbeheerders als Alliander, Stedin en Enexis en een handvol hele kleintjes mogen dan w...