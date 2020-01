Hudson’s Bay werkt door op forse toename leegstand winkelstraat

Ⓒ ANP

Woerden - De leegstand in de Nederlandse winkelstraten is vorig jaar flink toegenomen, na vier jaar van afname. Volgens onderzoeksbureau Locatus sloten 2767 winkels de deuren. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het totale winkelbestand en het is tevens het hoogste aantal in zeker vijftien jaar.