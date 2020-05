Huizenmarkt VS ook in zwaar weer door corona

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS is in de voorbije maand met maar liefst 30,2% gedaald in vergelijking met een maand eerder. De klap was nog daarmee nog groter dan economen vooraf hadden voorspeld.

Door de crisis kwamen veel woningbouwprojecten stil te liggen of liepen vertraging op. In maart was ook al een scherpe daling te zien.

Mogelijk gaat de huizenbouw nu weer voorzichtig aantrekken omdat veel Amerikaanse staten de maatregelen tegen de virusuitbraak aan het versoepelen zijn. Het sentiment onder huizenbouwers in de VS lijkt na een dramatische daling inmiddels licht te verbeteren.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen komt steeds verder onder druk als gevolg van de massale werkloosheid. Er zijn al meer dan 35 miljoen werknemers op straat gezet sinds halverwege maart na het invoeren van de lockdowns in de strijd tegen het coronavirus.

Later deze week komen er opnieuw cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS naar buiten. Naar verwachting zullen nog eens 2,5 miljoenen Amerikanen een beroep hebben gedaan op een uitkering.