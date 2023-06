Starter kan hypotheekadvies nu ook van algoritme krijgen

De hypotheekadviesketen neemt een softwarepakket af dat werkt op basis van algoritmes, legt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop uit. De hypotheekadviseur speelt alleen nog een controlerende rol in het proces.

Een starter kan online zijn budget en voorkeuren voor hypotheekvoorwaarden invoeren, en krijgt dan geautomatiseerd een voorstel voor de laagste rente. Dit advies (inclusief het aanvragen van de hypotheek en verzekeringen) kost €1295. Desgewenst kan er ook nog advies van een van de echte adviseurs van de keten worden opgenomen, waardoor de prijs wel hoger wordt.

Bekijk ook: Eerste grote adviesketen verplicht opgeven studieschuld bij hypotheek

Voorlopig is de service alleen beschikbaar voor relatief simpele hypotheekaanvragen van starters die in loondienst zijn, en jonger dan 55. Zzp’ers en ondernemers moeten zich voorlopig nog wel tot een echte adviseur wenden, net als doorstromers en senioren.

Eerste robotservice

De Hypotheekshop is naar eigen zeggen de eerste die gerobotiseerde advies aanbiedt. Independer heeft wel al enkele jaren een geautomatiseerde hypotheekadviesservice.

Volgens Hagedoorn is dit anders, omdat bij Independer diverse scenario’s zijn doorgerekend door honderd adviseurs en klanten het gemiddelde advies daarvan krijgen. Dat is anders dan dit advies, dat volledig op basis van algoritmes werkt. Geen subjectiviteit dus. Banken bieden vaak ook een online adviestraject aan, maar ook hierbij wordt de klant uiteindelijk door een menselijke adviseur geholpen.

Bekijk ook: Hypotheekadviseur moet klanten een ton betalen wegens nalatigheid

Is dit online aanvraagproces te vergelijken met het frustrerende contact met digitale klantenservicediensten? Hagedoorn bezweert dat dat niet zo is. Het proces is uitvoerig getest en ook besproken met de toezichthouder, stelt hij. „Het is geen ChatGPT, waarbij je niet weet waar de computer de antwoorden eigenlijk vandaan haalt. De uitkomst van dit advies is puur gebaseerd op de rekenkracht van het algoritme.”