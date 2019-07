Kleine uitslagen bij aanvang Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen geopend. Beleggers op Wall Street staan voor een drukke week, met als zwaartepunt het rentebesluit door de Federal Reserve op woensdag. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een renteverlaging door de Amerikaanse koepel van centrale banken. Verder is het uitkijken naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag en komen er deze week cijfers van onder meer Apple.