Premium Het beste van De Telegraaf

Zonnepanelen fors goedkoper: ’Afkoeling naar laagste niveau ooit’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Productie in Jiangsu in China op volle kracht terug na coronapandemie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De prijzen van zonnepanelen koelen in hoog tempo af. De inkoopkosten zijn gezakt tot het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Opslagplaatsen lopen vol met nieuwe voorraad, deels door robots geproduceerd. Ook in Nederland.