Nieuwe jaar begint goed in Dubai voor expats: ’Streep door alcoholtaks’

Volgens de Financial Times, die zich baseert op bronnen in de sector, gaat het om een proef van een jaar. Ook verkopers waren verrast: zij hebben de oudjaarsdag én de nieuwjaarsnacht nodig gehad om halsoverkop alle prijzen aan te passen, schrijft de krant.

In grote delen van het Midden-Oosten is alcohol eenvoudigweg verboden. Niet alleen in Dubai, maar ook in het nabijgelegen Qatar was een biertje altijd al toegestaan - alleen ontzettend duur. Met de lagere prijzen hoopt Dubai meer toeristen en expats te lokken. Zo wil het mogelijk voorkomen dat Qatar en Saoedi-Arabië de koppositie op dat vlak in de regio overnemen. Qatar heeft zich met het afgelopen WK voetbal in de toeristische kaart willen spelen - al werd het tijdelijk opgeschorte verbod op alcoholconsumptie daar vlak voor het toernooi juist alsnog gehandhaafd.

Kledingrestricties versoepeld

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft de kledingrestricties in zijn land al versoepeld, en staat zelfs concerten en raves toe, maar handhaaft ook het taboe op alcohol - hoe hardnekkig de geruchten ook zijn dat ook daar het straks toegestaan wordt om op luchthavens of in speciaal aangewezen hotels en bars een biertje of borreltjealcohol te drinken.

Dubai telt genoeg alcoholliefhebbers: het leger expats is negen keer zo groot als de lokale bevolking. De stad is van oudsher al liberaler dan de rest van het Midden-Oosten - en staat zelfs bekend als de ’feesthoofdstad’ van de regio. Daarom was het tijdens het WK een geliefde verblijfplaats voor veel fans.