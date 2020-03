Het Café de Flore, stamkroeg van intellectueel Parijs, is gesloten. Ⓒ AFP

Parijs - Nooit eerder tastte Frankrijk zo diep in de buidel om zijn bedrijven te helpen. Het land trekt €45 miljard uit om ondernemingen te steunen die door de coronacrisis in de problemen komen. Volgens minister Bruno Le Maire van Financiën is er sprake van een ’langdurige, zware financieel-economische oorlog’.