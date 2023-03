Rutte wil Europese industrie helpen met minder bureaucratie

Industriebeleid staat hoog op de Europese agenda door de komst van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) en toenemende zorgen over China. Het onderwerp staat donderdag op het hoofdmenu van de traditionele lentetop van staatshoofden en regeringsleiders.

De afgelopen weken heeft Brussel nieuwe plannen gelanceerd om te zorgen dat de industrie sneller kan vergroenen en de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China kan afbouwen.

Staatssteun

Daarnaast heeft Brussel het via versoepeling van staatssteunregels mogelijk gemaakt voor lidstaten om de subsidiekraan te openen voor vergroening van de industrie. Nederland is traditioneel terughoudend uit vrees voor een subsidiewedloop binnen de interne markt. Maar de liberale regeringsleider lijkt zich neer te leggen bij het compromis. „Ik denk dat dit net kan, het is gericht op sectoren waar het dienstig is”, zegt de premier voorafgaand aan de EU-top.

Volgens Rutte is de tijd gekomen voor EU-leiders en vakministers om niet meer alleen te praten over ’grote besluiten’, maar ook over „waar het soms schort bij de uitvoering.”

„Daar hoort ook bij het terugdringen van de bureaucratie en het versterken van de interne markt”, legt de premier uit. Vanuit het Europese bedrijfsleven klinkt al langer kritiek op de Brusselse regeltjesfabriek. Vooral de ’wereldverbeteraars-richtlijn’ (due diligence) is veel bedrijven een doorn in het oog. Deze Europese wet voor verantwoord ondernemen zorgt voor veel administratieve rompslomp en verregaande aansprakelijkheid voor toeleveranciers aan de andere kant van de wereld.