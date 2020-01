EasyJet verhoogt verwachtingen na sterk kwartaal

EasyJet sloot het eerste kwartaal dat liep tot 1 januari af met een omzet van 1,4 miljard pond (1,7 miljard euro). Daarmee vielen de opbrengsten op jaarbasis 9,9 procent hoger uit. Met 22,2 miljoen reizigers was sprake van een groei van de passagiersstroom met 2,8 procent. De capaciteit van de prijsvechter steeg met 1 procent en vliegtuigen zaten in doorsnee 1,6 procent voller dan in het eerste kwart van vorig boekjaar.

De onderneming, één van de grootste gebruikers van Schiphol, rekent voor de eerste helft van zijn boekjaar ook op een beter resultaat in vergelijking met een jaar eerder. Destijds werd het eerste halfjaar afgesloten met een verlies voor belastingen van 275 miljoen pond.