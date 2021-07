Huizenprijzen stijgen nóg harder: koper wringt zich in bochten om nog kans te maken

Premium Financieel

’Ook makelaars worden niet vrolijk van wooncrisis’

Nederlandse huizen zijn gemiddeld 20% duurder dan een jaar geleden, meldde makelaarsclub NVM donderdag. Dat is de grootste stijging in ruim veertig jaar. „Het is gekte alom. Ook makelaars worden hier niet vrolijk van”, verzekert Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen bij de organis...