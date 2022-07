ECB verhoogt rente voor het eerst in elf jaar

De depositorente wordt verhoogd van -0,5% naar 0%. Banken betalen deze depositorente om geld te stallen in Frankfurt. Deze rente werkt door in de spaarrente die consumenten krijgen over hun spaartegoed. De beleidsrente is verhoogd van 0% naar 0,5%.

„De Raad van Bestuur schat in dat het passend is om een grotere eerste stap op het pad van de normalisatie van de beleidsrente te zetten dan tijdens zijn vorige vergadering werd aangegeven”, zo stelt de ECB in haar persverklaring. Een maand geleden leek de ECB nog aan te koersen op een kleinere renteverhoging, namelijk met 25 basispunten.

Rentestappen

De ECB is van plan de komende maanden de rente nog verder te verhogen. „Tijdens de komende vergaderingen van de Raad van Bestuur zal een verdere normalisering van de rentetarieven aangewezen zijn”, zo staat in de verklaring. Daarbij kijkt de centrale bank ’van vergadering tot vergadering’ welke rentestap nodig is.

De rente gaat omhoog in een poging de hoge inflatie te bestrijden. De gemiddelde prijsstijging in de eurozone was in juni 8,6%. De zogeheten kerninflatie, exclusief energie, voedsel, alcohol en tabak, was 3,7%. Daarmee ligt die kerninflatie veel hoger dan het streefcijfer van 2%.

Het rentebesluit valt midden in een politieke crisis in Italië. Premier Mario Draghi, voormalig ECB-president, heeft donderdag zijn ontslag ingediend waarmee er een einde lijkt te komen aan de regering van nationale eenheid. Eerder maakte ECB-baas Christine Lagarde zich al zorgen over de gevolgen van het verkrappende monetair beleid op de Italiaanse rente op staatsobligaties.

Het ECB-bestuur is het eens geworden over een nieuw crisisinstrument, het Transmission Protection Instrument, waarmee al te grote renteschokken in zwakkere landen moet worden tegengegaan. De details worden donderdagmiddag bekendgemaakt. „De omvang van de TPI-aankopen hangt af van de ernst van de risico's waarmee beleidstransmissie wordt geconfronteerd.” Eerder hield de ECB al een crisisbijeenkomst over de snel stijgende rente in Italië.

Oorlog

De inflatie is de laatste maanden fors aangejaagd door de oorlog in Oekraïne. De prijzen van olie en gas zijn extreem hard gestegen door alle politieke verwikkelingen tussen Rusland enerzijds en Europa en de Verenigde Staten anderzijds. Er waren grote spanningen rond de gastoevoer van Rusland richting Duitsland via de pijpleiding van Nord Stream 1.

Die hoge energieprijzen zijn inmiddels ook doorvertaald in stijgende prijzen van tal van consumentengoederen, waardoor ook de gewone boodschappen steeds duurder zijn geworden. In Nederland was de inflatie afgelopen maand 8,6%, voedingsmiddelen waren inmiddels 11% in prijs gestegen.