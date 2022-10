Topman Gasunie: ’Gaswinning Groningen kon jaren terug al 20 miljard kuub minder’

Binnenland

Ollongren steggelde met Wiebes over dichtdraaien Groningse gaskraan

Begin 2018 lag D66’er Kajsa Ollongren – destijds minister van Binnenlandse Zaken – in de clinch met toenmalig minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) over het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Ollongren vreesde toenemende afhankelijkheid van Russisch gas, zo vertelt ze bij de parlemen...