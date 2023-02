Omzetgroei Adyen vertraagt, maar niet zijn investeringen

Op het Damrak ging het aandeel na opening van de beurs met 14% onderuit.

Het volume van het betalingsverkeer dat via Adyens systemen liep groeide nog steeds met 41% tot €422 miljard in de afgelopen zes maanden en met 49% tot €768 miljard in heel 2022. Daaruit blijkt dat elektronisch betalen online en in de winkel nog steeds stormachtig toeneemt. In de brief aan de aandeelhouders wijzen topman Pieter van der Does en Ingo Uytdehaage, die is bevorderd van cfo tot mede-ceo, met name op Noord-Amerika en Azië en Oceanië als regio’s waar de hoogste groeicijfers werden gehaald. In die gebieden heeft het ook ingezet op nieuwe vestigingen.

In de brief wordt gesproken van ’een uitdagende macro-omgeving’ en een Adyen dat ’niet immuun’ is voor de effecten van hoge inflatie en economische volatiliteit. De investerings- en utbreidingsplannen die Adyen eerder formuleerde, wil de directie doorzetten totdat het personeelsbestand in 2024 ’het volgende niveau van volwassenheid’ bereikt.

Bekijk ook: Investeringen Adyen ten koste van winst

Loonsprong

Afgelopen jaar werden weer 757 mensen extra aangenomen. Dit 2023 hoopt Adyen met een vergelijkbaar aantal te groeien. Van der Does en Uytdehaage schrijven de ontslaggolf bij veel techbedrijven niet aan te grijpen om snel meer talent binnen te halen. „We zijn bij ons plan gebleven.”

Dat plan behelst forse investeringen in mensen en machines en leidde tot een toename van de operationele kosten met 78% op jaar op jaar in de laatste zes maanden van 2022 en lonen en bonussen die 83% omhoog gierden. Het aannemen van de juiste mensen is volgens de directie cruciaal, en uit zich ook in forse bedragen die worden uitgegeven aan headhunters.Ook uitgaven aan extra capaciteit in datacenters kregen er een schepje bovenop.

’Duikelende marge tijdelijk’

De marge duikelde van 58,5% in het eerste halfjaar naar 51,6%, waarmee Adyens omzet 12,5 procentpunt minder winstgevend was dan een jaar eerder. Dat verlies aan winstgevendheid is volgens de brief tijdelijk en even ondergeschikt aan de investering in de langetermijnplannen. „Hoewel we snel de geraamde 65% ebidta-marge (uit het strategisch plan, red.) zouden kunnen halen als we de bedrijfsvoering voor dit cijfer zouden optimaliseren, is onze blik gefixeerd op de horizon.” Dat blijft ook in 2023 het motto. „Als er iets te onthouden valt over het huidige jaar, dan is het dit: Adyen zit in de investeringsmodus.”

De krimp van de marge werd in het eerste halfjaar al ingezet en destijds door Uytdehaage ook al verklaart door hogere loonkosten, meer reiskosten na de coronapandemie en het feit dat de groei van het volume werd geboekt bij bestaande klanten die bij meer korting krijgen, naarmate ze meer afnemen.