Apple en Tesla geven Wall Street grootste dreun sinds juni

De Dow Jones-index sloot met 809 punten verlies, of 2,8% teruggang. De S&P 500-index werd eveneens stevig getroffen na 3,5% verlies en de technologiebeurs Nasdaq kreeg een dreun van 5% verlies.

Volumes zijn soms ruim boven het weekgemiddelde gekomen. Sinds juni zijn de verkopen niet zo sterk geweest. De VIX- of ’bibberindex’, die de volatiliteit in de markt weergeeft, kwam weer boven 30 punten.

„De markt neemt een beetje een pauze, bijna van uitputting”, aldus David Zahn, het hoofd van de Europese vastrentende waarden bij Franklin Templeton, een vermogensbeheerder tegen de Wall Street Journal. „We hebben sinds begin van het jaar op volle toeren gedraaid. En nu is er niet veel informatie beschikbaar, dus de markten zijn een beetje afgezwakt.”

Macronieuws

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendde voor een werkloosheidsuitkering is vorige week weer gedaald tot onder de 1 miljoen. Volgens de Amerikaanse overheid werden 881.000 aanvragen ingediend in de week eindigend op 28 augustus.

Kort voor opening bleek ook dat het Amerikaanse handelstekort vanwege de coronacrisis in juli met 18,9% was opgelopen. Dat werd volgens de overheid verklaard door een forse afname van de import.

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld luchtvaart, horeca en detailhandel, bleek volgens het indexcijfer 56.9 van onderzoeksinstituut ISM in augustus minder sterk gegroeid dan een maand eerder (58,1). Maar economen rekenden in doorsnee op een niveau van 57.

De olieprijs zakte weg. Een vat Amerikaanse WTI werd 2,7% goedkoper, Brent-olie die in Europa als standaard dient zakte met 2,4% weg. In de obligatiemarkt ging de yield of vergoeding de beeldbepalende 10-jaar Amerikaanse staatsobligatie licht omhoog tot 0,650%.

De Amerikaanse dollar sterkte aan tegen de yen en de euro, die 0,2% goedkoper werd bij $1,1826. Goud ging 0,4% terug tot $1937.

Apple zakt 7%

Apple raakte 7% kwijt, Microsoft daalde 5,7% en Google-moeder Alfabet dipte met 5%. ,,Iemand heeft op de verkoop-knop voor techaandelen gedrukt”, aldus een analist van Vital Knowledge. ,,En eerder getroffen aandelen worden opgeraapt.” ’Sell tech, buy dreck’ is het credo volgens de analist.

Chipmaker Nvdia daalde 10%. Netwerkbedrijven en cybersecurityaandelen gingen keihard terug: Juniper -8,9%, Skyworks -8%, Qorvo -8,7%.

Het socialmediabedrijf Facebook zakte 6%. Het meldde politieke advertenties te zullen blokkeren in de week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

Twitter daalde 4%.

Cloud-opslagleverancier Salesfore ging, met rond 6% weging in de Dow Jones, met 4,3% terug. Amazon en Netflix zakten met ruim 5%.

Bij de aandelen viel verder Tesla op, dat 9% verloor. Het aandeel staat voorbeurs op verlies na een enorme winstreeks afgelopen weken. De grote aandeelhouder Baillie Gifford heeft zijn belang in de batterijautoreus verkleind. Hij verwees naar de problemen met de nieuwe uitgifte door Tesla van het aantal aandelen ter waarde van $5 miljard.

Bij de winnaars stond winkelketen Macy met 11% bovenaan. En opnieuw werden de cruisemaatschappijen Carnival, Carribean en Norwegian gekocht met bijna 10% herstel na grote dieptepunten.

Luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines werden op de beurs 4% duurder.

