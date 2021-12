ABN Amro doet hoofdkantoor voor €765 miljoen van de hand

De verkoop levert ABN Amro een boekwinst op van €338 miljoen. Dit neemt de bank mee in de resultaten van het vierde kwartaal van dit jaar. De verkoop betekent niet dat ABN Amro vrij snel en ook definitief vertrekt uit het karakteristieke gebouw aan de Gustav Mahlerlaan.

Toen het besluit om het pand te verkopen ruim een jaar geleden bekend werd gemaakt, kondigde de bank namelijk aan het volledige gebouw nog enkele jaren te blijven huren. In de tussentijd verbouwt ABN Amro het voormalige hoofdkantoor in de Bijlmer. Als die verbouwing in 2025 is voltooid verhuist het meeste personeel naar de Bijlmer, maar wil de bank een deel van het pand aan de Zuidas blijven huren als officiële hoofdkantoor en als locatie om klanten te ontvangen.

ABN Amro zegt voor Victory en G&S te hebben gekozen omdat de twee een ’goede trackrecord’ hebben: „ABN Amro heeft bij de uitvraag en het selectieproces nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de toekomstige leefbaarheid en diversiteit van de Zuidas. Als toekomstig huurder van een deel van het herontwikkelde gebouw heeft de bank zelf aanvullende duurzaamheidseisen gesteld aan de plannen van de koper en aan het hergebruik van het kenmerkende circulaire paviljoen Circl.”

Winstgevendheid

Met de verkoop van het hoofdkantoor neemt ABN Amro ook visueel afscheid van de roemruchtige historie van de staatsbank. Het in 1999 gebruik genomen pand werd ontworpen door architect Henry Cobb, bekend van de US Bank Tower in Los Angeles, het World Trade Center in Barcelona en het Goldman Sachs-kantoor aan 200 West Street in New York, en gold jarenlang als icoon van de Amsterdamse Zuidas en de mondiale plannen van ABN Amro.

Met tranen in de ogen zag het personeel in 2007 hoe het logo van het gebouw werd vervangen door Fortis na de overname van het bankentrio. Een jaar later heerste weer euforie toen het ABN Amro-schild werd teruggehesen na de nationalisatie van Fortis Nederland.

Ⓒ ANP/HH

De verkoop maakt nu onderdeel uit van een plan van ABN Amro om de winstgevendheid op niveau te houden. De bank heeft het zwaar door de al jaren aanhoudende negatieve rente bij de Europese Centrale Bank (ECB). Eind vorig jaar werd de doelstelling van een rendement van 10 tot 13% op eigen vermogen voor de komende jaren naar 8% verlaagd.

Kantoren dicht

Voor de winstgevendheid werd al de mager renderende internationale zakenbank drastisch gesnoeid, moet 15% van het personeel de komende jaren op zoek naar een andere baan en gaan meer filialen dicht. Ook ging om kosten te verminderen het hoofdkantoor in de verkoop. Eerder deed ABN Amro voor €170 miljoen het kantoor in Parijs om die reden van de hand.

Ondanks de dalende winstgevendheid door de rente, zit ABN Amro tegelijk op een flinke berg bufferkapitaal dat niet meer nodig is door het verminderen van risicovolle leningen bij de zakenbank. Beleggers rekenen op een superdividend of inkoopprogramma van aandelen, bijvoorbeeld van de Staat. De vraag is wel of de ECB dit zal toestaan nu een nieuwe coronagolf over Europa trekt. Tijdens de pandemie moesten banken van de toezichthouder eerder hun kapitaal uit voorzorg in kas houden.