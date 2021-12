’ABN Amro vindt koper voor hoofdkantoor op Zuidas’

Met de deal zou een bedrag gemoeid zijn van iets minder dan €750 miljoen, zeggen bronnen dichtbij de onderhandelingen. Dat meldt platform Vastgoedmarkt.

Wat er precies met het kantoor gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kantoor op de Zuidas zal waarschijnlijk worden gesloopt, omdat het niet meer aan de huidige duurzaamheidseisen voldoet. Het is de bedoeling dat er meerdere torens met zowel kantoor- als woonfuncties voor terug zullen komen.

ABN Amro zelf zal tot 2025 nog huurder blijven in zijn voormalige kantoor. Hierna verlaat de bank het kantoor waarmee in de jaren negentig de aanzet werd gegeven voor de Zuidas definitief en zal zich vestigen in een kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost dat wordt herontwikkeld door Edge.