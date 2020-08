Gesprekken horeca en overheid over anderhalve meter lopen op niets uit

„We zijn er tot onze grote teleurstelling niet uitgekomen”, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. „We hebben een kort geding aangespannen om de bepaalde regels die gelden voor de horeca gelijk te trekken met maatregelen die elders wel toegestaan zijn. Maar de rechter heeft destijds gevraagd of we niet bereid waren aan tafel te gaan om te praten over een routekaart voor de horeca. Dat hebben we gedaan, maar vanuit de overheid is geen enkele beweging.”

Lees hier het verslag van het kort geding terug:

Bekijk ook: Horeca en overheid gaan toch weer praten

Het is niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet, maar de verwachting is dat er binnen zeven tot tien dagen meer duidelijkheid komt. Volgens Beljaarts is het vertrouwen tussen KHN en de overheid hiermee niet verbeterd. „We hebben geprobeerd toenadering te zoeken op dit punt, maar dat heeft niet mogen baten.”

Het kabinet heeft de maatregelen voor de horeca onlangs nog aangescherpt: zo worden reservering en registratie verplicht en zijn er alleen zitplaatsen toegestaan.