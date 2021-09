DAF-moeder laat trucks in VS autonoom rijden

Paccar ging begin dit jaar een samenwerking aan met technologiebedrijf Aurora, dat gespecialiseerd is in autonoom rijden. De trucks zullen voor FedEx pakketten tussen de steden vervoeren over het reguliere wegennet. Ondanks dat de trucks autonoom rijden is er wel een chauffeur aan boord, die als het nodig is de controle direct kan overnemen.

Volgens een woordvoerder van DAF zijn er nog geen concrete plannen om een dergelijke proef in Europa op te zetten. Dat komt onder andere door andere regels, een niet vergelijkbaar wegennet en omdat de techniek die in Amerikaanse trucks wordt gebruikt niet één op één door DAF kan worden overgenomen. Paccar richt zich met DAF in Europa onder meer op het verbeteren van de aandrijflijnen. DAF kan evengoed profiteren van de uitkomsten van de kennis die in de veldtest in de VS wordt opgedaan.