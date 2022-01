EU-commissaris: €500 miljard nodig voor kerncentrales

Volgens Breton is het omstreden EU-plan om kernenergie en aardgas te bestempelen als groene energiebronnen een essentiële stap om financiering hiervoor aan te trekken. De EU raadpleegt lidstaten over de vraag of deze stroombronnen ook echt als duurzaam gezien kunnen worden. Frankrijk heeft hierin het voortouw genomen, maar Oostenrijk en Duitsland, dat bezig is al zijn kerncentrales te sluiten, zien niets in het plan.

Op dit moment wordt in de EU 26% van de energie via kerncentrales opgewekt. Breton schat in dat in 2050 dat aandeel is teruggebracht naar pakweg 15%.