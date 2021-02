Premium Financieel

’Risico’s supermarkt Deen voor familiebedrijf te groot’

De verkoop van Hoornse supermarktketen Deen aan Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt is lang voorbereid. Het lot van het personeel van de 80 winkels tellende keten na de overname is volgens algemeen directeur Leendert van Eck een factor geweest in de keuze voor Albert Heijn, DekaMarkt en Vomar.