Nikkei nipt hoger in gemengde regio

De Nikkei in Tokio eindigde met een plusje van 0,1 procent op 21.100,06 punten. De Japanse banken stonden onder druk in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) zakte 1,2 procent en Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) verloor 2 procent. De telecombedrijven waren juist in trek. Steeds meer bedrijven raden hun werknemers aan om thuis te werken vanwege het coronavirus waardoor de vraag naar communicatiesystemen toeneemt. KDDI klom 5,6 procent en NTT Docomo won 2,8 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse dienstensector in februari sterk is gekrompen. Ook de activiteit in de Chinese dienstensector nam vorige maand fors af en bereikte het laagste niveau ooit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De Australische All Ordinaries ging 1,7 procent lager de dag uit. In Seoul was de Kospi een positieve uitschieter met een winst van 2,4 procent.