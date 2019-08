’Telfort-Hans’ in zijn nieuwe rol. Ⓒ KPN KPN Koninklijke 2.673 0.49 %

Amsterdam - Wie had dat gedacht: de berooide ex-miljonair Hans die sinds 2011 in reclame-spotjes van Telfort dankzij zijn goedkope telecomabonnement de eindjes voor zijn gezin aan elkaar weet te knopen, duikt op in een spotje van KPN, het hoofdmerk van Telforts moederbedrijf.